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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sivas’ta mevsimin ilk karı yağdı İzle

Sivas’ta mevsimin ilk karı yağdı İzle

Yayladan detaylar

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı Irak 

-kartopu oynamaları
-Röportaj
-detaylar

( SİVAS ) Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı SİVAS

- Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile yüksek kesimlerde yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Sivas’ın gözde turizm merkezlerinden biri olan Koyulhisar ilçesine bağlı Eğriçimen yaylası mevsimin ilk karı ile beyaz örtüye büründü. Yaylanın içerisindeki kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yağan karla kartpostallık görüntüler oluştu. Tatil için İstanbul’dan Koyulhisar ilçesine gelen Selim Efe, fırsatı değerlendirmek için yaylaya çıkıp yağan karın tadını çıkarttığını belirterek, “Kar bizim için sürpriz oldu. Burada gerçekten görülmeye değer bir manzara var” dedi.

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