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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas’ta korkutan yangın: Ortaya çıkan görüntü paniğe neden oldu

Sivas’ta korkutan yangın: Ortaya çıkan görüntü paniğe neden oldu

-Cep telefonu görüntüleri

Elektrik Kablosu Yüksek Gerilim Hattı Elektrik Direği Yüksek Gerilim İlginç Görüntü 

--Olay yerinden aktüel gece detayı

( SİVAS )- Sivas’ta yüksek gerilim hattında çıkan yangının oluşturduğu ilginç görüntü korkuya neden oldu SİVAS

- Sivas’ta yüksek gerilim hattında çıkan yangının oluşturduğu ilginç görüntü korkuya neden oldu. Sivas’ta Eğri Köprü mahallesinde bulunan Türkiye Elektrik İletim A.Ş’ye (TEİAŞ) ait yüksek gerilim hattında çıkan yangın ilginç görüntüler oluşturdu. Bir anda oluşan yangın elektrik direğini adeta meşaleye dönüştürdü. Ardından kablolardan kuru otların bulunduğu tarlaya sıçradı. Oluşan kısa devrenin etkisi ile aşırı ısınan elektrik kablosu kora dönüşürken tarlada kabloyla paralel yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine gerek kalmadan kendiliğinden söndü. Bu anlar olay yerine yakın bir noktada bulunan Binali Yıldırım Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler tarafından cep telefonları farklı açılardan kayıt altına alındı. (TŞ-GF-
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