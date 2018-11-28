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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas’ta korkutan yangın, mahalleli sokağa döküldü

Sivas’ta korkutan yangın, mahalleli sokağa döküldü

-Yangından detaylar

Çatı Katı Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

--Vatandaşlardan detaylar
--Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta 4 katlı bir binanın çatı katında bulunan evde çıkan yangın, evi tamamen küle çevirirken panik yaşayan vatandaşları sokağa döktü. SİVAS

- Sivas’ta 4 katlı bir binanın çatı katında bulunan evde çıkan yangın, evi tamamen küle çevirirken panik yaşayan vatandaşları sokağa döktü. Edinilen bilgiye göre yangın Fatih mahallesi 81’inci sokakta Bedir apartmanının çatı katında bulunan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangını fark eden mahalle sakinleri kendilerini hemen dışarı attı. Büyük bir panik yaşayan vatandaşlar itfaiyenin çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Bedir Bektaş’a ait 4 kişinin yaşadığı ev tamamen küle döndü.Yaklaşık 1 saat süren yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kimse yaralanmazken ev kullanılmaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. (OE-
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