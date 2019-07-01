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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm İzle

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm İzle

- Tabutun taşınması - Cenaze aracından görüntü - Ölen kadının vesikalık fotoğrafıSİVAS (AA) - Sivas 'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Gökiniş köyünde çiftçilikle uğraşan 5 çocuk annesi İfakat Şahan (45), 7 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı.Bir süre sonra rahatsızlanınca Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Şahan, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Şahan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ailesine teslim edilen Şahan'ın cenazesinin, Sorgun'da toprağa verileceği öğrenildi.

Hastane Vesikalık Fotoğraf Cenaze 

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