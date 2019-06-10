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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas'ta kendiliğinden oluşan mor çiçek tarlası havadan görüntülendi

Sivas'ta kendiliğinden oluşan mor çiçek tarlası havadan görüntülendi

-Çiçek tarlasından drone

Ölümsüz Bulduk Kışla 

--Araç parkı
--Tarlaya akın edenler
--Gelin damat
--Röpler
--Detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta kendiliğinden oluşan mor çiçek tarlası, doğaseverlerin akınına uğradı. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde tarlada kendiliğinden oluşan mor çiçek tarlası görülmeye değer bir manzara oluşturdu. Görenler, duyanlar tarlaya akın etti. Tarlanın yanında, karayolu üzerinde uzun parklanmalar oluştu. Mor çiçek tarlasına girenler hatıra fotoğrafları çektirdi. Düğünleri için düğün salonuna giderken tesadüfen çiçek tarlasını fark eden gelin ve damat da bu fırsatı kaçırmamak için davetlileri bekletip tarlaya girip fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çektirmek için tarlaya giren Ramazan ve Hande Yörük çifti, tarlayı tesadüfen fark ettiklerini belirtip, çok güzel bulduklarını belirtti.
Yaklaşık bir hafta sürecek görsel ziyafeti kaçırmak istemeyenler bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirirken "Gerçekten çok güzel bir ortam. Tablo gibi, sanki özenle ekilmiş bir çiçek bahçesi gibi. Bu nedenle geldik. Fotoğraf çektiriyoruz” dediler.
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