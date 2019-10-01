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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Sivas’ta kayıp Hitit kentleri aranıyor Haberi

Sivas’ta kayıp Hitit kentleri aranıyor Haberi

-kazı alanı detay

Vuslat Ali Ay Memur 

--vali ayhan alan incelemesi
--vuslat müller anlatımı
--alandan detay

( SİVAS )- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bulunan ve 3 bin 800 yıllık yerleşim yeri olarak bilinen Kayalıpınar diğer bir adıyla Samuha’da, kazı çalışmaları devam ediyor. SİVAS

- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bulunan 3 bin 800 yıllık yerleşim yeri olarak bilinen Kayalıpınar diğer bir adıyla Samuha’da kazı çalışmaları devam ediyor. Sivas kent merkezine 47 kilometre, Yıldızeli ilçesine 34 km uzaklıkta bulunan ve geçmişi M.Ö. 19. Yüzyıla dayanan Kayalıpınar yerleşim yerinde 2005 yılında başlayan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmaları Almanya Marburg Philipps Üniversitesi adına Doç. Dr. Vuslat Müller-Karpe başkanlığında yürütülüyor. Kazı çalışmaları kapsamında dönemin krallarına, prenslere ve memurlara ait çok sayıda mühür bulunduğu belirtiliyor. 2014 yılında kazı çalışmalarında bulunan Hitit Çivi yazılı tablet sayesinde Kayalıpınar’ın Hitit kenti Samuha olduğu saptandı. Hitit tarihinde çok önemli bir rol oynayan bu şehir Hitit krallarının konakladığı ve ülkeyi yönettiği bir merkez olma özelliği de taşıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan kazı çalışmaları devam eden Kayalıpınar’da incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında Vali Ayhan’a bilgi veren kazı başkanı Doç. Dr. Vuslat Müller-Karpe, Sivas’ta çok önemli Hitit merkezleri olduğunu ve bu merkezleri yazılı belgelerden tanıdıklarını söyledi.

Karpe, “Sivas’ta başka çok önemli Hitit merkezleri de var, yazılı belgelerden tanıyoruz. Nerede olduğunu da tahmin ediyoruz ama hiç kazılmadılar. Burada en az 6 tane tapınak var. “dedi.

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