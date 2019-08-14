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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas’ta kavurucu sıcaklar etkili oluyor

Sivas’ta kavurucu sıcaklar etkili oluyor

-Termometre

Gesi Sığınma 

--Havuzda serinleyen çocuklar
--Ağaç dallarının altında serinleyenler
--Röpler

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta termometreler 41 dereceye gösterdi. Çocuklar havuzlarda yetişkinler ağaç dallarının altında serinledi. Sivas’ta kavurucu sıcaklar etkili oldu. Hava sıcaklığının ortalama 10 derece artması ile termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sivaslılar gerekli olmadıkça sokağa çıkmadı. Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi. Yetişkinler ise ağaç dallarının altında serinledi. "Bunaltıcı bir sıcak var" Eyüp Demir adındaki vatandaş bunaltıcı bir sıcak havanın olduğunu dile getirerek " Sivas'ta havalar çok sıcak. 40-41 derece oluğu için ağaçların gölgesine sığınmak zorunda kaldık.Bunaltıcı bir sıcak var. Şuna da değinmek gerekirse Sivas'ın sıcağı yavaş yavaş toparlanıyor" dedi.
"Güneşte durulmuyor" Bir diğer vatandaş ise aşırı bir sıcağın olduğunu ve güneşte durulmadığını ifade ederek "Bugün Sivas'ta kent meydanında çıktık. Arkadaşlarla beraber burada gölgeleniyoruz. Çok sıcak. Aşırı bir sıcak var. Güneşte durulmuyor. Zannedersem bugün 41-42 dereceyi gördü. Serinlemek için gölge yerleri tercih ediyoruz ve iyide oluyor" şeklinde konuştu.
(OE-GF-
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