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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Sivas'ta kar yağışı İzle

Sivas'ta kar yağışı İzle

- Şehir merkezinden görüntülerSİVAS (AA) - Sivas 'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 köy yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğanşar'da 2, Gemerek'te 4, Gürün'de 35, Kangal'da 8, Suşehrin'de 3, Şarkışla'da 4 ve Yıldızelin'de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan il merkezinde sabah saatlerinde bir süre kar yağışı etkili oldu.

Kar Yağışı Kışla 

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