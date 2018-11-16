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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor İzle

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor İzle

- Kar yağışından detaylar

Karayolları Kar Temizleme Akalan Kar Yağışı Trol 

-- Röportaj

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ın Kangal ve Gürün ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı etkili olmaya başladı.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kent merkezinde soğuk hava etkisini sürdürürken Gürün ve Kangal ilçesinde ise kar yağışı etkili olmaya başladı.
Gürün'de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilçeyiz beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçede kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken Mazıkıran ve Ziyaret mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor. Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kangal'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar araçlarına zincir taktı. Mevsimin ilk karının yağmasıyla çiftçiler büyük sevinç yaşadı. (UY-
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