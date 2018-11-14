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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı

- - Suşehri - Sivas karayolu Şar köymevkisinde etkili olan kar yağışı - Kar yağışının yaşandığı bölgede yol kenarında sürücülerin çeşmeden su içmeleri - Suşehri ilçe merkezinde aralıklarla yağan kar yağışından detaylarSİVAS (AA) - Sivas 'ın Suşehri ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.Suşehri - Sivas karayolunun Şarköy mevkisinde de kar yağışı başladı.
İlçede soğuk hava etkisini sürdürürken, yüksek kesimler beyaza büründü.Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Yağan Kar Yağışı Irak 

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