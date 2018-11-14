Sivas'ta kar yağışı

- - Suşehri - Sivas karayolu Şar köymevkisinde etkili olan kar yağışı - Kar yağışının yaşandığı bölgede yol kenarında sürücülerin çeşmeden su içmeleri - Suşehri ilçe merkezinde aralıklarla yağan kar yağışından detaylarSİVAS (AA) - Sivas 'ın Suşehri ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.Suşehri - Sivas karayolunun Şarköy mevkisinde de kar yağışı başladı. İlçede soğuk hava etkisini sürdürürken, yüksek kesimler beyaza büründü.Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.