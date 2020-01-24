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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Sivas’ta kar sürgünü etkili oluyor Haberi

Sivas’ta kar sürgünü etkili oluyor Haberi

Kar sürgününden görüntü

( SİVAS ) SİVAS

Sürgün Kamera Cep Telefonu 


- Sivas'ın Gürün ilçesinde kar sürgünü etkili oluyor Sivas'ın bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesinde kar sürgününe neden oldu. Malatya-Kayseri karayolunun ilçe sınırları içerisinde kalan Mazıkıran, Osmandede, Yazyurdu ve Ziyarettepe geçitlerinde kar sürgünü sürücülere zor anlar yaşattı. Sürgününün etkisi ile yolda kar birikintileri olurken görüş mesafesi kısaldı. Kar yağışının da etkili olduğu geçitlerde bir sürücü o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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