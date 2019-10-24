Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyor İzle

Sivas’ta kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyor İzle

-Kaldırımda kalan türbe mezardan detaylar

Benin İsaf İş Makinesi Yaya Kaldırımı Bild 

--Drone görüntüsü
--Röp

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta işlek caddede kaldırımın ortasında kalan türbe mezar dikkat çekiyor. Sivas’ın işlek caddelerinden Evliya Caddesinde yaya kaldırımının tam ortasında kalan türbe mezar özellikle yabancıların bir hayli ilgisini çekiyor. Sivaslıların alışık olduğu ve normal olarak karşıladığı bu durumun ilginç de bir hikayesi var. Rivayete göre geçmişte cadde oluşturulurken iş makinesi bugün türbe mezarın olduğu bölümü geldiğinde arızalanır. Tüm uğraşılara rağmen iş makinesi çalışmayınca operatör korkarak devam etmez. Bu olaydan sonra Peygamber efendimizin sancaktarlarından Hazreti Zeynel Abidin isimli zatın mezarı olduğu düşünülen bölüme dokunulmaz. Daha sonra burası türbeye dönüştürülür ve Arap Evliye Türbesi adını alır. Caddeye de bu nedenle Evliya Caddesi ismi verilir. Konuyla ilgili bildiklerini açıklayan türbe mezarın bulunduğu Örtülüpınar Mahalle sakinlerinden Sinan Hacıalibeyoğlu, “Bu türbenin bulunduğu arazi benimde mensubu bulunduğum Hacıalibeyoğlu ailesine aitti. Büyüklerimizden duyduğumuz kadarı ile burada yatan zat Arabistan veya Suriye’den dinimizi anlatmak için buraya gelmiş. Ailemiz kendisini misafir etmiş. Vefatının ardından da geçmişte konak bulunan bu araziye defnetmiş. Geçmişte burada bugün ki bu cadde oluşturulurken iş makinesi mezara yaklaştığında araç durmuş, çalışmamış, operatörde korkup kaçmış. Burası da böyle kalmış.”dedi.
(VK-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı