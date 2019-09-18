Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas’ta işçileri taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı:5 ağır yaralı

Sivas’ta işçileri taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı:5 ağır yaralı

-Kaza yerinden detaylar

( SİVAS ) SİVAS

İlk Müdahale Hastane Taşeron İşçi Ağır Yaralı 


- Sivas’ın Gürün ilçesinde bir enerji firması adına çalışan taşeron işçileri taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 5 işçi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Malatya karayolu Gürün ilçesi girişine 2 kilo metre kala bulunan Bağarsıkdere mevkisinde meydana geldi. Kazada Gürün istikametine gitmekte olan S.K.(27) yönetiminde ki 61 AC 445 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza araç sürücüsünün yola çıkmayı başarıp yardım istemesi ile fark edildi. Araçta bulunan sürücü ile birlikte B.Y.(25), E.Ç.(19), E.K.(23) ve İ.E.(29) ağır yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araçtan Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile güçlüklü çıkartıldı. Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’ta ki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (YK-GF-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!
Kocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını YediKocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını Yedi
Avcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga KameradaAvcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga Kamerada
Ankarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 YaralıAnkarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı