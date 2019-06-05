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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı Video

Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı Video

-Kaza yeri detaylar

( SİVAS ) SİVAS

Trafik Kazası 


- Sivas’ta şehir içerisinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.00 sularında Sivas-Ankara karayolu şehir merkezi Galericiler kavşağında meydana geldi. Kazada H.A. yönetimindeki 34 PF 4766 plakalı otomobil Sivas’tan Ankara istikametine giderken kavşağa giriş yapan Y.G. yönetimindeki 58 DN 527 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İki yaralının hayati tehlikesi bulunduğu diğerlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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