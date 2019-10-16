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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

-Kazadan detaylar

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

--Diğer detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.30 sıralarında Tuzlugöl Mahallesi Yavuz Bülent Bakiler Caddesi üzerinde meydana geldi. G.Ş. idaresindeki 58 ABA 845 plakalı otomobil ile Y.K idaresindeki 58 NT 158 plakalı otomobil dört yol ağzında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 NT 158 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentte bulunan hastanelere kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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