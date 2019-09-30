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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas’ta iki ayrı trafik kazası: 7 yaralı İzle

Sivas’ta iki ayrı trafik kazası: 7 yaralı İzle

-Kazadan detaylar

Ticari Taksi Hastane Trafik Kazası Direksiyon 

--Diğer detaylar

( SİVAS ) -- Sivas’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. SİVAS

- Sivas’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre ilk kaza saat 08.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu Yeni Karşıyaka Köprüsü kavşağında meydana geldi. Kazada, O.Y idaresindeki 58 EU 999 plakalı otomobil ile Ş.K idaresindeki 58 TP 962 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 EU 999 plakalı otomobil takla atarak şarampole devrildi. Otomobil içerisinde bulunan O.Y , Ş.Y ve Ö.Y yaralandı. Yaralılar ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Refüje çıktı Bir diğer kaza ise 08.50 sıralarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi Onkoloji merkezi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. A.T.D idaresindeki 58 AB 485 plakalı otomobil ile Y.D idaresindeki 58 T 0117 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 58 AB 485 plakalı otomobil refüje çıktı. Kazada A.T.D, Y.D, M.D ve Z.D yaralandı. Yaralılar ambulansla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazalar ile ilgili inceleme başlattı. (OE-GF-
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