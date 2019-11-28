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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta hayvan yüklü tır devrildi

Sivas’ta hayvan yüklü tır devrildi

olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Büyükbaş Hayvan Direksiyon Hayvan 

-devrilen tırdan görüntü
-telef olan hayvanlardan detay

( SİVAS )- Sivas’ın İmranlı ilçesinde hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ın İmranlı ilçesinde hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan yolu İmranlı barajı mevkiinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 04 AJ 434 plakalı hayvan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Tırda yüklü olan hayvanlardan, 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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