Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

- Gazi Anadolu Lisesi'nin bahçesine gelen ambulansın detay görüntüleri - Zehirlenen öğrencilerin hastaneye getirilişi - Hastane acil servisinin detay görüntüsü - 7 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıSİVAS (AA) - Sivas 'ta 7 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'ndeki Gazi Anadolu Lisesinde okuyan 7 öğrenci, okul yakınlarındaki lokantadan aldıkları tavuk dönerden yedi.Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan Hüseyin B. (15), Cumali D. (15), İsmail Ü. (15), Abdulsamet Ö. (15), Mehmet Ö. (15), Alihan A. (15) ve Muhammet İsa Y. (15), 112 Acil Servis ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Baş Dönmesi 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Tecavüz edip kazığa oturttularTecavüz edip kazığa oturttular
Cansel'in okuduğu lisede 2’nci intiharCansel'in okuduğu lisede 2’nci intihar
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı