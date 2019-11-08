Sivas'ta fabrika yangını (2)

- Yanan fabrikadan görüntü - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Detaylar Sivas 'ta fabrika yangını - Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir plastik fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.
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