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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Sivas'ta 'evde kal' çağrısı etkili oldu

Sivas'ta 'evde kal' çağrısı etkili oldu

Sivas 'ta "evde kal" çağrısı etkili oldu - Boş cadde ve sokaklardan görüntüler Sivas 'ta "evde kal" çağrısı etkili oldu - Kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldıSİVAS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı Sivas 'ta etkili oldu.Yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, evde kalıp dışarı çıkmamayı tercih etti.Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu azalırken işlek cadde ve sokaklarında çok az insan hareketliliği yaşandı.Öte yandan, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına başlanmasından habersiz olan bazı vatandaşlar, polisin ikazıyla evlerine döndü.

Polis Koronavirüs Trafik Yoğunluğu 

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