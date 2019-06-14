Sivas’ta etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi

--Göle dönen yol

--Mahsur kalan araçlar ve yayalar

--Röpler

--Detaylar



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sivas’ta öğle saatlerinden sonra etkili olan lokal yağışlar hayatı güçleştirdi. Yağışın etkisi ile Şehir merkezide Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında yollar adeta göle döndü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Kimi sürücüler yol kenarında parklanma yaparak yağmurun dinmesini bekledi. Arızalanan araçlar yolda mahsur kaldı. Yağmurun etkisi ile mahsur kalanlar arasında yayalarda vardı. Göle dönen yolda hızla seyreden araçların sıçrattığı su ile yağan yağmurun boyutunu gözler önüne serdi. (GF-

