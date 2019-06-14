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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sivas’ta etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi

Sivas’ta etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi

-Şiddetli yağış

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Yağan 

--Göle dönen yol
--Mahsur kalan araçlar ve yayalar
--Röpler
--Detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sivas’ta öğle saatlerinden sonra etkili olan lokal yağışlar hayatı güçleştirdi. Yağışın etkisi ile Şehir merkezide Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında yollar adeta göle döndü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Kimi sürücüler yol kenarında parklanma yaparak yağmurun dinmesini bekledi. Arızalanan araçlar yolda mahsur kaldı. Yağmurun etkisi ile mahsur kalanlar arasında yayalarda vardı. Göle dönen yolda hızla seyreden araçların sıçrattığı su ile yağan yağmurun boyutunu gözler önüne serdi. (GF-
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