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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Sivas’ta dört muhtarlık için yeniden sandığa gidildi İzle

Sivas’ta dört muhtarlık için yeniden sandığa gidildi İzle

-Seçimden detaylar

Mahalli İdareler İstifa 

--Röpler

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta dört muhtarlık ve bir azalık için 1 mahalle ve 4 köyde yeniden sandığa gidildi. Sivas’ta Merkez İlçe Seçim Kuruluna bağlı üç köy ve bir mahallede muhtarlar ve bir köyde azanın belirlenmesi için seçmenler bugün yeniden sandık başına gitti. 31 Mart mahalli idareler seçiminde seçimleri kazanan Halil Rıfat Paşa Mahallesi ve Kumyurt köyü muhtar adaylarının, seçimden sonra yapılan inceleme sonrasında muhtarlık şartlarını yerine getirmedikleri tespit edildiği, Gümüşdere köyünde seçimi kazanan muhtar adayı ise mazbatasını aldıktan sonra istifa ettiği, Hafik Bayramtepe köyünün seçilen muhtarı ise vefat ettiği için seçimler iptal edilmişti.
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