Sivas'ta dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

--Detaylar



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sivas’ın Zara ve Gürün ilçelerinde gün içerisinde etkili olan gök gürültüsü ve sağanak yağış zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı. Doğu yağışına yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi kısalırken bir çok sürücü yol kenarında duraklama yaparak beklemek zorunda kaldı.

