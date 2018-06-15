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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Sivas’ta dolu hasara yol açtı

Sivas’ta dolu hasara yol açtı

Gürün dolu yağışı

Tarım Bayram Tatili Dolu Yağışı Yağan 

-Buğday tarlasından görüntü

( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ve Kangal ilçelerinde etkili olan dolu ve kuvvetli yağmur hasara neden oldu SİVAS

- Sivas’ın Gürün ve Kangal ilçelerinde etkili olan dolu ve kuvvetli yağmur hasara neden oldu. Sivas’ta yer yer etkili olan dolu ve kuvvetli yağış Kangal ve Gürün ilçelerinde hasana neden oldu. Gürün’de yağan doludan tarım arazileri olumsuz yönde etkilendi. Buğdaylar zarar gördü. Kangal’da ise sel sularının taşıdığı balçık nedeni ile meşhur Balıklı kaplıcanın derede bulunan balıkları öldü. Gürün’de etkili olan dolu ve Kangal’da ki yağış bayram tatilini Gürün Gökpınar Gölü ve Balıklı kaplıcada geçiren turistler tarafından cep telefonları ile kaydedildi. (GF-
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