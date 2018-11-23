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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Sivas'ta cinayet (2) Video

Sivas'ta cinayet (2) Video

- Cenazelerin tabutla taşınması - Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi - Ölen Ö.K'nın fotoğrafı Sivas 'ta cinayet - Karayolları Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi yemekhanesinde 2 kişi silahla başlarından vurularak öldürüldüSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir kamu kurumuna ait sosyal tesiste görevli 2 kişi silahla vurularak öldürüldü.İddiaya göre, Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nin yemekhanesinde çalışan garson A.K. iş arkadaşı aşçı Ö.K. ve fırıncı M.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.A.K. bir süre sonra tekrar geldiği yemekhanede yanında getirdiği tüfekle Ö.K. ve M.T'ye ateş etti. Silah sesini duyan diğer görevliler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri başlarından pompalı tüfekle vurulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen ve bir otomobille kaçan A.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Sosyal Tesis Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

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