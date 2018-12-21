Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Sivas’ta cep telefonu çekmeyen köy kalmayacak Haberi

Sivas’ta cep telefonu çekmeyen köy kalmayacak Haberi

Valinin açıklaması

Cep Telefonu 

-arşiv

( SİVAS ) -- Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ta cep telefonu çekmeyen, interneti olmayan köy kalmayacağını söyledi SİVAS

- Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ta cep telefonu çekmeyen, interneti olmayan köy kalmayacağını söyledi.

Sivas’ta geçtiğimiz aylarda cep telefonu çekmeyen köylerde iletişim sağlayabilmek için evlerin çatılarına çıkmak zorunda kalanlar, elektrik direklerine çıkanlar gündem olmuştu. Sivas merkez köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Sivas Valisi Salih Ayhan, muhtarlara hitaben yaptığı açıklamada cep telefonu çekmeyen ve interneti olmayan köy kalmayacağını söyledi.

Sivas İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programda konuşan Ayhan, “Köylerdeki temel sorunlardan birinin de GSM operatörlerinin çekmemesi. Zaman geçtikçe ihtiyaçlar da değişiyor. Artık tüm köyler internet altyapısı istiyor. Sivas’ta kısa zamanda telefonu çekmeyen, interneti olmayan köy kalmayacak. Hızlı bir şekilde tüm talepleri ve ihtiyaçları yerine getirebiliyoruz” dedi.
(MAG-GF-
İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı