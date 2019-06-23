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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Sivas'ta bir esnaf Mursi için helva dağıttı

Sivas'ta bir esnaf Mursi için helva dağıttı

- Helva dağıtımından detaylar - Hakan Soysal'ın konuşmasıSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir esnaf, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için helva dağıttı.
Kentteki bir lokantanın sahibi Hakan Soysal, ikindi namazının ardından Meydan Camisi'nde halka helva ikramında bulundu.Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda vefat ettiğini anımsattı.Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyen Soysal, "500 kişiye helva dağıttık. Yoğun katılım oldu, Allah herkesten razı olsun, dualarını eksik etmesin. Mursi'nin mekanı cennet olsun inşallah." dedi.
Helva ikramında bulunulan vatandaşlar da Mursi için dua etti.

Cennet Muhabir Allah Mahkeme Salonu 

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