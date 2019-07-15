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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas’ta binler 15 Temmuz için meydandaydı

Sivas’ta binler 15 Temmuz için meydandaydı

-Drone detayı

Protesto Kalaba Alabalık Darbe Girişimi 

--Toplanma
--Yürüyüş
--Meydan detayları

( SİVAS )- Sivas’ta 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce kişi Cumhuriyet Meydanında toplandı SİVAS

- Sivas’ta 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce kişi Cumhuriyet Meydanında toplandı. Sivas’ta 15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinlikleri tarihi Gar binası önünde başladı.
Burada toplanan binlerce kişi, Sivas Valisi Salih Ayhan öncülüğünde İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Yürüyüş sırasında Türk bayramları dalgalandıran kalabalık tekbirler getirdi. Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık 15 Temmuz hain darbe girişimi ve FETÖ’ye protesto eden sloganlar attı. Sivas’ta etkinliğe her yaştan Sivaslıların katım sağladığı görüldü.
Gece yarısına kadar sürmesi planlanan etkinlikler devam ediyor.
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