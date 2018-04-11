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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı - SİVAS

Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı - SİVAS

- Cep telefonu satışı yapılan bir iş yerinde kavga - Polis ekiplerinin iş yerinin çevresinde inceleme yapması Sivas 'ta bıçaklı kavga: 1 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi'nde cep telefonu satışı yapılan bir iş yerinde aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi S.A, diğer gruptaki S.E'yi vücudunun bazı yerlerinden bıçakladı. Sivas Numune Hastanesine kaldırılan S.E, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata alındı.S.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlk Müdahale Akalan Cep Telefonu Bıçaklı Kavga Ameliyat 

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