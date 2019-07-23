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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Sivas’ta başlayan buğday hasadı havadan görüntülendi

Sivas’ta başlayan buğday hasadı havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Hava Sıcaklığı Asad 

-Hasattan detay
-Üretici ile röportaj
-detaylar

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas'ta buğday başaklarının hasat olgunluğuna ulaşması ile biçer döverler buğday tarlalarına girdi. SİVAS

- Sivas'ta buğday başaklarının hasat olgunluğuna ulaşması ile biçer döverler buğday tarlalarına girdi. Türkiye'nin hububat ambarı olan Sivas'ta buğday başakları hasat olgunluğuna ulaştı. Ekilen buğdayların hasat olgunluğuna ulaşması ile birlikte biçer döverler tarlalara girdi. Yaz başında hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yağmurun istenilen seviyede yağmaması rekoltede beklenilenin aksine üreticinin yüzünü güldürmedi. Buğday üreticileri yağmurların beraberinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi dolayısı ile bekledikleri rekoltede ürün alamadıklarını ifade ettiler. Havadan da görüntülenen buğday hasadının Sivas ve çevresinde 1 ay sürmesi bekleniyor.
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