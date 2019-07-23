Sivas’ta başlayan buğday hasadı havadan görüntülendi

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( SİVAS -ÖZEL)- Sivas'ta buğday başaklarının hasat olgunluğuna ulaşması ile biçer döverler buğday tarlalarına girdi. SİVAS



- Sivas'ta buğday başaklarının hasat olgunluğuna ulaşması ile biçer döverler buğday tarlalarına girdi. Türkiye'nin hububat ambarı olan Sivas'ta buğday başakları hasat olgunluğuna ulaştı. Ekilen buğdayların hasat olgunluğuna ulaşması ile birlikte biçer döverler tarlalara girdi. Yaz başında hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yağmurun istenilen seviyede yağmaması rekoltede beklenilenin aksine üreticinin yüzünü güldürmedi. Buğday üreticileri yağmurların beraberinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi dolayısı ile bekledikleri rekoltede ürün alamadıklarını ifade ettiler. Havadan da görüntülenen buğday hasadının Sivas ve çevresinde 1 ay sürmesi bekleniyor.

