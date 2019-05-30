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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta aşırı yağış sonrası sitesinin istinat duvarı çöktü

Sivas’ta aşırı yağış sonrası sitesinin istinat duvarı çöktü

Yağmur ve doludan detaylar

Uzunlu Elektrik Direği İstinat Duvarı Şiddetli Yağış Aşırı Yağış 

-Çöken duvar
-röportaj
-detaylar

( SİVAS ) - Çökme anında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi SİVAS

- Sivas’ta etkili olan yağmur ve dolu sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında duvarın önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Sivas’ta şehir merkezinde yer yer şiddetli yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte yağan dolu hasara yol açtı. Alibaba Mahallesi’nde bir sitenin 30 metre uzunluğundaki istinat duvarı blok halinde çöktü. Çökme sırasında duvarın önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Duvarın önünde bulunun bir otomobilde maddi hasar oluştu. Duvara birlikte bir elektrik direği de devrildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ve ÇEDAŞ ekipleri olay yerinde gerekli tedbirleri aldı.
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