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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Sivas’ta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haberi

Sivas’ta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haberi

okuldan görüntü

Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi Lise Öğrencisi Karın Ağrısı Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekipleri
-hastaneden görüntü

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta 5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi Okulları Bölgesinde meydana geldi. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğle arasında çevrede bulanan bir dönerciye gitti. Burada tavuk döner yedikten sonra okullarına dönen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. 5 lise öğrencisi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler incelenmek üzere öğrencilerin tavuk döner yediği işletmeden numune aldı.
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