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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Sivas’ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Zehirlenen kişilerin hastaneye getirilişi

İlk Müdahale Hastane Karbonmonoksit Bild Karbon 

-detaylar

( SİVAS )- Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı SİVAS

- Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Davulalan köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen; M. İ. (52) , L. A. (40), L. İ. İ. (38) ,Ç. İ. (57) ve Ş. İ. (59) ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen 5 kişi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri anlaşılan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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