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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Sivas’ta 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında Video

Sivas’ta 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında Video

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Kamera Güvenlik Kamerası Arbede Polis Ekipleri 

-Kaza sonrası oluşan arbede
-Kaza detay

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas ‘ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. SİVAS

- Sivas ‘ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Fatih caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan ışıklarda A.K. idaresindeki 61 VL 468 plakalı, M.T. idaresindeki 58 N.E. 331 plakalı ve O.K. idaresindeki 58 FR 335 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobillerde bulunan 4 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası alkol metreyi üflemeyen 58 FR 335 plakalı otomobilin sürücüsü O.K. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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