Sivas’ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi

-operasyon anı

-ele geçirilenlerin fotoğrafı



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri operasyonda, Sivas’ta durdurulan M.A. isimli şüphelinin aracında arama gerçekleştirildi.

Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 60 paket halinde 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi. M.A. gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

