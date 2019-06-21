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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sivas’ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi

Sivas’ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi

Polis kamerası

Kamera Narkotik Eroin 

-operasyon anı
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri operasyonda, Sivas’ta durdurulan M.A. isimli şüphelinin aracında arama gerçekleştirildi.
Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 60 paket halinde 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi. M.A. gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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