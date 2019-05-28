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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Sivas’ta 25 bin meçhul mezar...Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan 82 bin mezarın 25 bininin kaydı yok İzle

Sivas’ta 25 bin meçhul mezar...Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan 82 bin mezarın 25 bininin kaydı yok İzle

Mezarlıktan detaylar

Bild Adala 

-Röportaj

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürü İsmet Elmas, Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan 82 bin mezarın 25 bininin kaydının olmadığını söyledi.

Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürü İsmet Elmas, Sivas’ın en eski mezarlıkları arasında yer alan Yukarı Tekke Mezarlığı’nda tespit edebildikleri kadarıyla 82 bin mezarın bulunduğunu ancak kabirlerin 25 bininin kaydının olmadığını açıkladı.
“20 yıl mezarlık alanı sorunu olmayacak” Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toplam imar alanı ile mezar olarak öngörülen alanın 840 bin metrekare olduğunu dile getiren Elmas, “Şimdiye kadar bunun 400 bin metrekarelik alanına defin yapılmış, bu şekilde değerlendirilmiş. İlerleyen yıllarda defin olarak değerlendirilecek 440 bin metrekare alanımız daha var. Geçmiş yıllarla ölüm sayısına orantıladığımızda takriben 20 yıl Sivas Belediyesi’nin mezarlık alanı sorunu olmayacaktır. Yeni mezar yeri araştırmamıza şu an itibariyle gerek yoktur” dedi.
Kayıtlar yangında yok olmuş Mezarlıklar Müdürü Elmas, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Yukarı Tekke Mezarlığı’nda kayıtlı yaklaşık 57 bin kayıtlı mezar bulunmaktadır. 25 bin de kayıtsız mezar bulunmaktadır. Mezarların kaydı geçmiş yıllarda tutulmamış; bir dönem Halfelik Mezarlığı’nda yangın çıkmış ve bazı kayıtlar da orada yanmış. Yani bu demek değildir ki toplam 82 bin mezar bulunuyor. Daha fazlası vardır ama elimizdeki kayıtlar bu şekildedir.” Yukarı Tekke Mezarlığı’nda şu an 81 adanın bulunduğunu belirten Elmas, ihtiyaç doğdukça yeni adalar oluşturacaklarını sözlerine ekledi.
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