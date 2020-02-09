Sivas’ta 2 farkı kar manzarası İzle

--Tipide çekilen görüntüler



( SİVAS )-Şehir merkezinde aracın arkasına bağladıkları kızakla kayak keyfi SİVAS



- Sivas’ta kar ve soğuk kimileri için eğlence kimileri için ise zorlu bir yaşam mücadelesi oldu. Sert kış koşullarının yaşandığı Sivas’ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1.5 metrenin üzerine çıkarken hava sıcaklığı da sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Şehir merkezinde ise hava sıcaklığı - 15 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ve kar yağışı Sivas’ta iki farklı manzara oluşturdu. Kar kimileri için eğlence oldu. Şehir Merkezinde İnönü mahallesinde otomobilin arkasına bağladığı kızağı ile karın keyfini çıkartan bir Sivaslı cep telefonu kameralarına yansıdı. Sivas’ta şehir merkezine 10 kilo metre mesafedeki 2 bin rakımlı Meraküm mevkisinde ise kutupları andıran kış şartları görüntülerdi. Uzman Kangal Eğitmeni Hüseyin Yıldız’ın kangal köpekleri ile çekilen görüntüler, kış mevsiminin Sivas kırsalında ne kadar sert geçtiğini gözlen önüne serdi.



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