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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas'ta 130 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

Sivas'ta 130 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

- Sivas 'ta kar yağışı - Tarihi kent meydanından görüntü - Kar yağışı görüntüsü SİVAS (AA) - Sivas 'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 130 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 8, ilçelerden Akıncılar'da 5, Doğanşar'da 5, Gemerek'te 1, Gürün'de 5, Hafik'te 15, İmranlı'da 20, Kangal'da 5, Koyulhisar'da 3, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 5, Ulaş'ta 15, Yıldızeli'nde 18 ve Zara'da 20 olmak üzere 130 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

İş Makinesi Karla Mücadele Kar Yağışı Kışla 

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