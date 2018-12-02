Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Sivas protokolü engelliler ile halı sahada buluştu

- Sivas protokolü engelliler ile halı sahada buluştu

- Maçtan detaylar

General Farkındalık Sosyal Hayat 

-- Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklamaları

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla protokol üyeleri ile engelliler halı sahada bir araya gelerek dostluk maçı yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentteki bir halı sahada Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen dostluk maçında il protokolü ile engelliler bir araya geldi. Maçta Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Nebi Kaya ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan yer aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı maçta dostluk kazandı. Sivas Valisi Salih Ayhan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle böyle bir etkinlikte bir araya gelmek istediklerini belirterek,"Farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. 3 Aralık'ın anlamı, manası engelli kardeşlerimiz için farkındalık oluşturmak, mevcut sosyal hayatlarının daha da iyileştirilmesi noktasında bazı konuları hatırlatabilmektir. Önemli olan fiziki engeli değil, zihinsel engelli ortadan kaldırabilmektir. Engellilerimiz Allah'a ve bize emanettir. Yarın herkesin böyle bir pozisyonu düşebileceğini unutmadan bu konuda daha hassas daha dikkatli olmak lazım. Kardeşlerimizle ter dökeceğiz. Onların üzüntüleri varsa üzüleceğiz, sevinçlerini de paylaşacağız." dedi.
(UY-
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı