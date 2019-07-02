Sivas olaylarının 26. yıl dönümü - Vali Ayhan, Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti
- Sivas Bilim ve Kültür Merkezi önünde alınan güvenlik önlemi - Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekilerin Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne gelmesi - Vali Ayhan ve beraberindekilerin hayatını kaybedenler için karanfil bırakması - Vali Salih Ayhan'ın açıklamasıSİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokol üyeleri, Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.
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