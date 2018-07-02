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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas olaylarının 25. yılı - Bilim ve Kültür Merkezi'nin önüne karanfil bırakıldı - SİVAS

Sivas olaylarının 25. yılı - Bilim ve Kültür Merkezi'nin önüne karanfil bırakıldı - SİVAS

- Sivas olaylarının 25. yılı anm programı - Polisin Bilim ve Kültür Merkezi içinde ve önünde güvelik araması yapması - Grupların Polisin Bilim ve Kültür Merkezi önüne gelmesi - Sivas olaylarında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının Bilim ve Kültür Merkezi önüne konulması - CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın karanfil bırakması - Bilim ve Kültür Merkezi'nin önüne karanfil bırakılması Sivas olaylarının 25. yılı - Sivas 'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldıSİVAS (AA) - Sivas 'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler anıldı.Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile bazı CHP milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı. Grup, buradan sloganlar atarak, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.2 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin aileleri ile milletvekilleri, anma programı tertip komitesi üyelerinin, Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne geçişine izin verildi.
Aileler ile CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri, Bilim ve Kültür Merkezi'nin önüne karanfil bıraktı.

Güzergah Tertip Komitesi Sivil Toplum Irak 

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