Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı

Sivas Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı

- Müftülük binasında düzenlenen nikah töreninden detaylar - Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın nikah kıyması - Gelin Kübra Çırakbel'in açıklaması - Damat İsa Özger'in açıklamasıSİVAS (AA) - Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, kentteki ilk resmi nikahı kıydı.Müftü Balkan, müftülük binasında düzenlenen, Kübra Çırakbel (25) ve İsa Özger'in nikah töreninde yaptığı konuşmada, kendilerine verilen kanun kapsamında kentte ilk kez nikah kıyacaklarını söyledi.

Çifte mutlu bir yaşam dileyen Balkan, "Talepleri almaya başladık, bugün itibariyle ilk nikahımızı kıydık. Talep oldukça fazla, yoğun bir ilgi var. Belirli bir plan ve program çerçevesinde talepleri elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. Allah'tan dileğim, kıydığımız hiçbir nikahın boşanmayla sonuçlanmaması. İnşallah hem bizim, hem ülkemiz için hayırlara vesile olur." diye konuştu.
Gelin Kübra Çırakbel ise, müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından ilk nikahın kendilerine denk gelmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Damat İsa Özger de, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti.
Konuşmanın ardından Balkan, şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak "Evet" yanıtını aldığı çifte, evlenme kütüğünü imzalattı.Balkan, evlilik cüzdanını çifte verdi.

Evlilik Cüzdanı Resmi Nikah Cüzdan Şahit Nikah Töreni 

İlgili Foto Galeriler
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı