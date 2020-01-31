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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Sivas-Malatya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas-Malatya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

yolda kalan araçlar

Zincir Takma Kar Yağışı 

-sürücülerin görüntüsü
-zincir takmaya çalışmaları
-araç ittirmeleri
-röportaj
-detaylar

( SİVAS -EK-1) SİVAS

- Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandıSivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara nende oldu. Bin 750 rakımlı Yağdonduran geçidi ulaşıma kapandı. Geçitte tipi nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazaların ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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