Sivas-Malatya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

-sürücülerin görüntüsü

-zincir takmaya çalışmaları

-araç ittirmeleri

-röportaj

-detaylar



( SİVAS -EK-1) SİVAS



- Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandıSivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara nende oldu. Bin 750 rakımlı Yağdonduran geçidi ulaşıma kapandı. Geçitte tipi nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazaların ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



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