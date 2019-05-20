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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas kongresinin detaylarını Sivas’ta öğrendiler

Sivas kongresinin detaylarını Sivas’ta öğrendiler

Seyehat detayları

Kabir Ziyareti Öğrenciler 

-Röp

( SİVAS )- İstanbul’da özel bir üniversite öğrencileri Sivas kongresi ile ilgili detayları yerinde öğrenmek için Doğu Eksperi Treni ile Sivas’a geldi SİVAS

- İstanbul’da özel bir üniversite öğrencileri Sivas kongresi ile ilgili detayları yerinde öğrenmek için Doğu Eksperi treni ile Sivas’a geldi. İstanbul’da üniversite eğitimi gören 50’ye yakın öğrenci Atatürk’ün Samsuna çıkışının 100. Yıl dönümünde, Sivas kongresini daha iyi anlayabilmek için tren yolu ile Sivas’a geldi. Yolculuklarına Anıtkabir ziyareti ile başlayan öğrenciler Doğu Ekspresi trenine binerek Sivas’a ulaştı. Öğrenciler ilk olarak tarihi kent meydanını gezerek Selçuklu eserleri hakkında bilgi aldı. Ardından Sivas Kongresinin yapıldığı Kongre müzesini gezdiler. Burada Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilen sunumlar ile Sivas kongresinin fazla bilinmeyen detayları hakkında bilgi sahibi oldular. Öğrenci grubu adına ziyaretleri ile ilgili açıklama yapan Orkun Karamustafa, “19 Mayıs’ın bu yıl 100.yıl dönümü. 100. Yılı olması nedeniyle Türk gençliğine büyük bir vazife düştüğünün bilincindeyiz. Bu nedenle Cumhuriyet şehirlerinden Sivas’a bir gezi düzenledik. İstanbul’dan hareket ettik. İlk olarak Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti. Ardından 1. ve 2. meclisi ziyaret ettik. Ardından Doğu Ekspresi treni ile yolculuğumuz başladı.
Sivas’a vardığımızda tarihi kent meydanı ve Kongre Müzesini geçme imkanımız oldu. Sivas Kongresi sırasında yaşananların detaylarını öğrendik. Bugün ayrıca Kongre Müzesinde bir kültür kongresi düzenledik. Cumhuriyet Üniversitesinden hocalarımız Sivas kongresi ve milli mücadele ile ilgili çok önemli bilgiler aldık. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Doğu Ekspresi ile geri döneceğiz.” Dedi.
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