Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümünde dağcılar 4 Eylül ruhuyla yürüdü

-Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir'in konuşması

-Mustafa Kılıçarslan'ın konuşması



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na yapılacak zirve tırmanışı öncesi dağcılar yürüyüş düzenledi.

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla Sivas Valiliği, Gençlik Spor Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği ve bağlık kulüpler tarafından düzenlenen '6. Ulusal Yıldız Dağı Tırmanışı Sivas-2018' programı öncesi dağcılar yürüyüş düzenledi.

4 Eylül Spor Salonu önünde başlayan yürüyüşe yaklaşık 200 kişi katıldı.

Türk bayraklarıyla devam eden yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Burada saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Yaklaşık 1 kilometre süren yürüyüşe katılan 57 yaşındaki Mustafa Kılıçarslan'ın koltuk değnekleriyle yürümesi dikkat çekti. Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir,"Bundan sonraki süreçte bütün kulüplerimizin katkısıyla bizim için çok önemli olan bir gün 4 Eylül'ü hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Hemen yanı başında bulunduğum Kongre binasında bundan tam 99 yıl önce ulusumuz için, ülkemiz için çok önemli kararlar alındı ve alınan o kararların neticesinde bugün hür ve özgür olarak topraklarımız da yaşıyoruz" dedi.

Koltuk değnekleriyle dağa tırmanıyor Koltuk değnekleriyle dağa tırmanan Mustafa Kılıçarslan ise,"Ben uzun bir mesafe yürüyebiliyorum. Spor yapıyorum. Koltuk değnekleri ile dağcılık yapıyorum. Sakat ayağımda güç yok. Ondan pek faydalanamıyorum ama kollarımı güçlendirdim. Koltuk değnekleri ile onun eksikliğini gideriyorum. Yüksek irtifa yaz dağcılığı, kış dağcılığı, ultra maraton yarışları ve maraton yarışlarına katılıyorum. 4 Eylül Sivas Kongresi münasebetiyle anma tırmanışı için geldim. Yürürken bir zorluk çekmiyorum. Ben günde 50 kilometre rahat yürüyebiliyorum. Ağrı Dağı ve Erciyes Dağı zirve yaptım" diye konuştu.

Yürüyüşün ardından dağcılar zirve tırmanışı için Yıldız Dağı'na hareket etti.

