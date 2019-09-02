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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel marş

Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel marş

- Klip Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından sözleri yazılan "4 Eylül" marşı, Muhammed Hasan Dağdeviren tarafından bestelendiSİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel yazılan "4 Eylül" marşı için klip hazırlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından sözleri yazılan marşı, Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli müzik öğretmeni Muhammed Hasan Dağdeviren besteledi.Marş için çekilen klipte, kongre gününe ve yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne ait görüntülere de yer verildi.
Sivas Kongresi'nin 100. yılı için bestelenen "4 Eylül" marşının sözleri şöyle:"Atatürk ülkeye gönlünü verdi,Bağımsızlığa ilk adım dedi,Hürriyet için Sivas 'a geldi,Özgür millet, Türkiyem dedi,İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,Türk milleti ruhunda taşır hür kan.Anadolu'nun mert Sivas 'ı,Yiğit doludur dört bir yanı,Yüz sekiz gün başımızın tacı,Atatürk'e kucağını açtı,İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,Türk milleti ruhunda taşır hür kan. Sivas lı yardımsever, şehri emin,Kadınlar cepheye verdi ziynetin,Milli Mücadele'de varız her an,Yaşlısı, genci vatana kurban,İstemeyiz manda, istemeyiz zindanTürk milleti ruhunda taşır hür kan.Bu millet olmaz asla melül,Öldüğü zaman Hakk'a yürür,O zaman ya istiklal ya ölüm,Yeniden diriliş 4 Eylül."

Müzik Öğretmeni Öğretmen İstiklal 

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