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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Sivas-Erzincan karayolunda kaza: 2’si ağır 4 yaralı

Sivas-Erzincan karayolunda kaza: 2’si ağır 4 yaralı

-Kaza yerinden detaylar

( SİVAS ) SİVAS

Trafik Kazası Bild Trol 


- Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas - Erzincan karayolunun Sivas ile Hafik ilçesi arasında ki Seyfebeli geçidinde meydana geldi. Kazada Trabzon’dan gelip Sivas istikametine gitmekte olan T.G(53) yönetiminde ki 61 KT 605 plakalı otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki uyarı levhasına çarparak kontrolü kaybetti. Araç yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Y.G.(45), I.G.(12) ve B.G.(14) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. T.G. ve Y.G.’nin durumlarının ağır olduğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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