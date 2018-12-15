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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sivas- Erzincan karayolu ulaşıma kapandı Video

Sivas- Erzincan karayolu ulaşıma kapandı Video

Kapanan yol detay

Polis Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-Tırlardan detay
-Bekleyen araçlar
-Kazadan detay
-Röportaj

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas-Erzincan karayolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Sivas'ta aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Sivas-Erzincan karayolunda etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı. Erzincan istikametine giden tırlar polis ekipleri denetim istasyonunda bekletirken, Seyfebeli mevkinde tırın buzlanma nedeniyle kayıp otomobile çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle Erzincan-Sivas istikameti trafiğe kapandı. Sivas istikametine gitmekte olan araçlar Hafik ilçe girişinde bekletilirken, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tekerleği patlayan bir otomobilin lastiğini de vatandaşlar kar altında değiştirmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaparken yolun açılması için çalışmalar devam ederken mahsur kalan vatandaşların bekleyişi sürüyor.
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