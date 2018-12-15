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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sivas-Erzincan karayolu ulaşıma açıldı

Sivas-Erzincan karayolu ulaşıma açıldı

Yolun açılması

Polis Polis Ekipleri Kar Yağışı Trol 

-Araçların geçişi

( SİVAS ) SİVAS

- Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ile otomobilin çarpışması sonucu kapanan Sivas-Erzincan karayolu yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Erzincan karayolunda tırın dorsesinin buzlanma nedeniyle otomobile çarpması sonucu yol trafiğe kapandı. Kent merkezinden gelen greyderin çalışması soncu tır bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından polis ekipleri trafiğe kontrollü bir şekilde ulaşıma açtı.
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