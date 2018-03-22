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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sivas canisi Kahramanmaraş’ta yakalandı... Sevdiği için öldürmüş

Sivas canisi Kahramanmaraş’ta yakalandı... Sevdiği için öldürmüş

Otomobilinin durdurulmasıyla katil zanlısının gözaltına alınması

Jandarma Muhabir Sağlık Raporu Katil Zanlısı Polis Ekipleri 

-Katil zanlısının üst araması
-Katil zanlısının yakalandığı otomobil çevresel detay
-Polis ekipleri detay
-Otomobilin aranması
-Suç aleti tüfeğin bulunması
-Ekip aracı nakli sırasında katil zanlısını Fırat’ın açıklamaları
-Olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları detay
-Katil zanlısının hastane girişi çıkışı detay

( KAHRAMANMARAŞ )- Üç kişi öldüren cani, alkol vermediği gerekçesiyle bakkal baba ve oğlunu da öldürmüş- Öldürdüğü bakkalın otomobiliyle Sivas’tan kaçan cani, Kahramanmaraş polisinin sıkı takibiyle yakalandı KAHRAMANMARAŞ

- Sivas’ın Sarkışla ilçesinde 5 kişiyi öldüren cani, Kahramanmaraş’ta yakalandı. Olay, dün gece yarısı ilçeye bağlı Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fırat Yurdakul, aralarında husumet olduğu iddia edilen İbrahim Esen, eşi Cennet Esen ve Tarık Esen’i yanında getirdiği otomatik av tüfeğiyle kurşunlayarak öldürdü. “Bakkalı ve oğlunu kendisine alkol vermediği için öldürmüş” Aynı aileden 3 kişiyi katleden Fırat Yurdakul, mahalle bulunan mahalle bakalı Celal Kolar’ın işyerine gelerek alkol istedi. Celal Kolar, Fırat Yurdakul’un taleplerini geri çevirerek işyerinden çıkmasını istedi. Bunun üzerine Fırat Yurdakul yanında bulunan tüfekle Celal Kolar ve oğlu Taylan Kolar’a kuşun yağdırdı. Celal Kolar ve oğlu Taylan Kolar’da aldığı kurşun yarasıyla olay yerinde hayatını kaybederken Fırat Yurdakul, bakkala ait 58 SC 782 plakalı otomobilinin bagajını alkol şişeleriyle doldurdu. Bakkalın kasasında bulunan nakit parayı da gasp eden cani, otomobille yola çıktı. Kayseri üzerinden Kahramanmaraş’a gelen katil zanlısı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Nöbetçi Müdürü Sebahattin Poçulu’nun yönettiği operasyonla çevre yolunda otomobilin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Gözaltına alınan katil zanlısı ekip aracına konurken, polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada suç aleti tüfek bagajda bulundu. “Sevdiğim için yaptım” Gözaltına alınan katil zanlısı Furat Yurdakul ekip aracına konurken İHA muhabirine, “Sevdiğim için yaptım. Çok seviyorum. Benim kıymetimi bilmeseler de ben seviyorum. 30 sene yatar çıkar gene severim. İster beklesin ister beklemesin. Ben seviyorum” dedi.
Katil zanlısı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından Sivas’a gönderilmek üzere jandarma ekiplerine teslim edildi.
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